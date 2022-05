Ukraina zajmuje wyższą pozycję na liście priorytetów strategicznych Rosji niż Bliski Wschód. Jeśli nie dojdzie do powszechnej mobilizacji na pełną skalę – co na razie wydaje się mało prawdopodobne – obecne problemy kadrowe nad Dnieprem mogą zmusić Moskwę do przesunięcia kolejnych grup bojowników z Syrii do realizacji ważniejszych celów w Ukrainie. Jeśli Kreml zdecyduje się na wycofanie znacznej części wojsk , reżim al-Asada będzie zmuszony w większym stopniu polegać na Iranie i Korpusie Strażników Rewolucji, by utrzymać kontrolę nad niektórymi obszarami kraju oraz kontynuować walkę z opozycją. Wpływy gospodarcze Teheranu w Damaszku w ostatnich latach rosły. Iran podejmuje również działania mające na celu rozwiązanie problemu niedoborów paliwa w Syrii. Przed inwazją na Ukrainę to Moskwa dostarczała jej benzynę. Tymczasem jej niedobory wpływają na dostęp do podstawowych usług i prowadzą do wzrostu cen żywności. Według doniesień medialnych Teheran zdążył już rozmieścić swoje siły w częściach Syrii kontrolowanych wcześniej przez wojska rosyjskie. Na początku maja do Iranu w poszukiwaniu wsparcia wybrał się sam al-Asad. Spotkał się tam z najwyższym przywódcą ajatollahem Alim Chameneim oraz prezydentem Ebrahimem Ra’isim.