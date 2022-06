Oba państwa próbują wynegocjować porozumienie, które umożliwiłoby komercyjnym samolotom przelatywanie z Izraela nad terytorium saudyjskim. Obecnie nad Arabią Saudyjską mogą się odbywać wyłącznie loty między Tel Awiwem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Izrael nie uzyskał podobnej zgody dla lotów do Indii, Tajlandii i Chin. To wydłuża ich trasy. Rijadowi umowa ta utorowałaby drogę do przejęcia pełnej kontroli nad bezpieczeństwem dwóch wysp na Morzu Czerwonym – Tiran i Sanafir. Wyspy te, położone w strategicznym miejscu między Zatoką Akaba a Morzem Czerwonym, od dziesięcioleci są w centrum regionalnych sporów między Izraelem, Arabią Saudyjską i Egiptem. Obecnie stacjonują tam międzynarodowe siły zapewniające bezpieczeństwo. „Times of Israel” pisze, że według osób zaangażowanych w rozmowy trzy kraje rozważają propozycję przeniesienia swoich sił zbrojnych i umożliwienia Arabii Saudyjskiej sprawowania kontroli nad bezpieczeństwem obu wysp. W ostatnich miesiącach Saudyjczycy zdążyli także pozwolić niektórym Izraelczykom – którzy wcześniej nie mieli prawa wjazdu do Królestwa – odwiedzać swoją stolicę w ramach serii spotkań, dzięki którym miałoby dojść do pogłębienia więzi biznesowych.