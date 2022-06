Na co mają być przeznaczone te pieniądze ? W ostatnich tygodniach Niemcy ogłosili zakup 35 samolotów F-35, które będą miały m.in. zdolności do przenoszenia broni nuklearnej. Pierwsi piloci mają się zacząć szkolić w Stanach Zjednoczonych w 2025 r., a pierwsze statki powietrzne trafią za Odrę rok bądź dwa lata później. Wszystkie samoloty osiągną zdolność operacyjną na początku przyszłej dekady. W ostatnich tygodniach Niemcy ogłosili także zakup 60 dużych śmigłowców transportowych CH-47F Chinook. Do tego dochodzą samoloty Eurofighter oraz uzbrojenie dla bezzałogowców Heron. W sumie na lotnictwo mają być przeznaczone ponad 33 mld euro.