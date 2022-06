Do zaostrzenia sytuacji dochodzi bowiem tuż po tym, jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że irańskie zapasy wysoko wzbogaconego uranu wzrosły do poziomu wystarczającego do wyprodukowania broni jądrowej. W tamtejszych ośrodkach nuklearnych nadal produkuje się także zaawansowane wirówki, które przetwarzają uran na wzbogacony materiał. MAEA twierdzi, że irańskie zapasy wzbogaconego do 60 proc. uranu osiągnęły już poziom 43,3 kg. To wzrost o prawie 10 kg w porównaniu z sytuacją sprzed trzech miesięcy. W rzeczywistości to jednak wciąż za mało, by broń mogła powstać. Eksperci twierdzą, że zapasy te pozwoliłyby na wyprodukowanie bomby atomowej, gdyby Teheran podjął dodatkowy krok polegający na wzbogaceniu uranu do 90 proc. Przejście z 60 proc. do 90 proc. miałoby nie stanowić dla władz kraju wyzwania. – Czas, jaki zajęłoby im wykonanie tego zadania, można teraz mierzyć w dniach, a nie miesiącach czy tygodniach – komentował w rozmowie z amerykańskim NBC News Daryl Kimball z ośrodka analitycznego Arms Control Association.