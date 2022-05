Reklama

"Putin nie odstępuje od swoich planów. Ta wojna będzie się przeciągać" - powiedział Skibicki. Nie wykluczył, że jej aktywna faza może trwać do września, października czy do końca roku. Zależy to od ukraińskiego oporu, od stanu sił obrony i przekazywanej Ukrainie pomocy - dodał.



W opinii Skibickiego, Putin "nikomu nie ufa, nikogo nie słucha". "Ma swoje plany odrodzenia rosyjskiego imperium, ogłosił to całemu światu. (...) Wojna, którą chce prowadzić, będzie długotrwała. To człowiek, który nie chce porzucać swoich pozycji" - ocenił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego.

Według niego głównym zadaniem rosyjskiej armii jest obecnie otoczenie ukraińskich sił na wschodzie Ukrainy i wyjście na granice obwodów donieckiego i ługańskiego. Ale - jak zaznaczył - rosyjskie dowództwo wojskowe koryguje plany co miesiąc.(PAP)