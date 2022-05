Wraz z nowymi członkiniami rządu – szefową resortu transformacji energetycznej Agnès Pannier-Runacher oraz Amélie de Montchalin odpowiedzialną za transformację ekologiczną i rozwój regionalny – Borne ma teraz realizować program klimatyczny prezydenta. Krytycy przekonują, że bliżej jest im do lobby biznesowego niż organizacji proklimatycznych. Ekspertka francuskiego think tanku Synopia i doktor Sorbony w Paryżu Josephine Staron tłumaczy w rozmowie z DGP, że mało kto jest z takiego wyboru Macrona zadowolony. – Prawica uważa ją za socjalistkę, a lewica przekonuje, że bardziej przypomina kapitalistkę – zaznacza. To Borne pracowała nad reformą francuskiego państwowego przedsiębiorstwa kolejowego SNCF, który dwa lata temu został otwarty na konkurencję. – Między innymi właśnie przez to doszło do powstania żółtych kamizelek – dodaje Staron.