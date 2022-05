Reklama

"W moim głębokim przekonaniu Ukraina musi odzyskać swoje terytorium, to międzynarodowo uznane, jako terytorium Ukrainy, zgodnie ze wszystkimi regułami prawa międzynarodowego. To jest to dążenie, do którego powinien zmierzać wolny i demokratyczny świat, i powinni zmierzać przywódcy tego świata" - oświadczył prezydent Duda.

Relacjonował, że podczas spotkania z prezydentem Słowenii rozmawiano o pomocy dla Ukrainy - zarówno militarnej, jaki i humanitarnej.

"Mówiłem też o polskim wkładzie w tę pomoc, jak wygląda w tej chwili sytuacja w Polsce z uchodźcami z Ukrainy, jak sobie z tą kwestią jako społeczeństwo i jako kraj radzimy. Jakie działania w Polsce podjęliśmy w tym kierunku" - mówił polski prezydent. Rozmawiano też - dodał Andrzej Duda - jaki może być też dalszy przebieg wydarzeń na Ukrainie.

Podjęto też temat przyszłości UE. "Zapewniam pana prezydenta, że może na mnie liczyć, jeżeli chodzi o zbliżanie Bośni i Hercegowiny do UE, bo to jest ten element, na którym panu prezydentowi ogromnie zależy" - mówił Andrzej Duda.

Prezydent Duda zapewnił też, że z prezydentem Słowenii nie mają w tej chwili takich tematów, zarówno jeśli chodzi o NATO jak i o UE, co do których nie mieliby zgodności.

Dodał, że podczas spotkania rozmawiano też na temat wstąpienia do NATO Szwecji i Finlandii oraz o zbliżającym się szczycie Sojuszu, i co powinno zostać na nim ustalone. (PAP)

autor: Rafał Białkowski, Aleksandra Rebelińska