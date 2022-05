Reklama

Niemal wszystkie potwierdzone przypadki choroby dotyczą mieszkańców aglomeracji Madrytu, gdzie od czwartku obowiązuje alert sanitarny.

Służby medyczne podały, że wśród pacjentów pod obserwacją są osoby mieszkające na Wyspach Kanaryjskich.

Przypadki małpiej ospy wykryto w ostatnich tygodniach w kilku krajach, które nie są endemiczne dla tego wirusa, w tym w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Portugalii, Hiszpanii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Małpia ospa to choroba odzwierzęca, która zwykle występuje w zachodniej i środkowej Afryce, wywoływana przez rzadki wirus podobny do wirusa czarnej ospy, jednak ma łagodniejszy przebieg. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Wirus nie rozprzestrzenia się łatwo między ludźmi, a do zakażenia najczęściej dochodzi poprzez bliski kontakt z chorą osobą, jej płynami ustrojowymi, w tym śliną.(PAP)