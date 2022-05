W tym kontekście wracają pytania o politykę kadrową Zełenskiego. Prezydent w 2019 r. otoczył się ludźmi, których znał z poprzedniego życia. W jego otoczeniu zaroiło się od dawnych pracowników jego firm zajmujących się showbiznesem. Paradoksalnie ułatwiło to Ukrainie osiągnięcie niebywale wysokiego poziomu w polityce informacyjnej – te wszystkie filmy nagrywane przez Zełenskiego, znakomicie napisane przemówienia, umiejętność ich wygłaszania i techniczna realizacja jest w dużej mierze zasługą ludzi, którzy kreatywnością wykazywali się podczas produkcji kabaretów i filmów romantycznych przed 2019 r. Ale nie wpłynęło to pozytywnie na kompetencję kadr. Do tego medialna nadaktywność niektórych doradców Zełenskiego, choćby Ołeksija Arestowycza, zaczyna coraz bardziej drażnić. Zwłaszcza że Arestowycz nie grzeszy spójnością przekazu i niejednokrotnie był przyłapywany na oczywistych kłamstwach. Na plus należy prezydentowi natomiast zapisać fakt, że decyzje w sprawach wojskowych oddał de facto głównodowodzącemu gen. Wałerijowi Załużnemu. W ostatnich dniach lutego to armia miała ostatnie słowo we wszystkich sprawach państwowych.