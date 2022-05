Wielkim szczęściem dla Helsinek było to, że 6 grudnia 1941 r. Londyn oficjalnie wypowiedział Finlandii wojnę. Toczyła się ona (poza jednym mały nalotem RAF-u) bezobjawowo, lecz we wrześniu 1944 r. strona fińska o zakończeniu konfliktu rozmawiała nie tylko z Sowietami, ale jednocześnie z Brytyjczykami. W obecności ich delegacji nawet Wiaczesław Mołotow potrafił się zmusić do cywilizowanych zachowań. Dlatego warunki zawieszenia broni, potwierdzone cztery lata później traktatem pokojowy podpisanym w Paryżu, wyglądały tak, jak określa się je między suwerennymi państwami. Nie były one lekkie. Finlandia musiała oddać ZSRR część Karelii i Sali, a także wypłacić 300 mln dol. odszkodowania. Helsinki godziły się przyłączyć do wojny z III Rzeszą oraz wydać Sowietom kilku polityków , na czele z byłym prezydentem Risto Rytim, by w Moskwie wytoczono im pokazowe procesy.