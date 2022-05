Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych tłumaczy zaś, że masakra, do której doszło niedawno w miejscowości Moura (najemnicy mieli upozorować zbrodnie rzekomo dokonywane przez francuskich żołnierzy), jest pierwszym atakiem, który został dokładnie udokumentowany i dowodzi, że Rosjanie dokonali mordów na cywilach. – Zrobili to w sposób, którego nie da się uzasadnić. Zdarło to z nich przy okazji maskę, za którą dotychczas się ukrywali – dodaje. Opinia publiczna w regionie Afryki Zachodniej liczyła dotychczas, że Rosja będzie dla nich lepszym partnerem niż Francja, która z Mali postanowiła swoje wojska wycofać. – Do tej pory mieszkańcy Mali i całego regionu nie zawiedli się na Rosji. Przymykali oko na wszystkie wątpliwości. Ta sytuacja jest pierwszą, która pokazuje, że to nie jest żaden wybawiciel czy przyjaciel, tylko siła, której należy się obawiać – podkreśla Czerep. To, czy mieszkańcy regionu odwrócą się od Rosjan, może zależeć od poziomu propagandy Kremla. – Jedną z pierwszych rzeczy, za które zabrała się Moskwa , była kontrola przekazu (informacyjnego – red.) – mówi analityk PISM. Zadanie zostało ułatwione, bo z kraju wydalono francuskie media – radio i telewizję „France24”.