W ostatnim tygodniu regularnie pojawiały się treści wymierzone w Polskę. – Wydaje mi się – no, taka szalona myśl – że jeśli dalej tak będzie postępować np. Polska, inne kraje, to my, Białoruś, Rosja i Ukraina, będziemy razem walczyć przeciw wam – powiedział w piątek agencji AP białoruski lider Alaksandr Łukaszenka, oskarżając „pewnych działaczy i polityków” o „ostrzenie szabel” i „postrzeganie zachodniej Ukrainy w składzie Polski”. Tego samego dnia podobne słowa padły z ust rosyjskich polityków . – To, że z Polski w ostatnich miesiącach idzie bardzo wroga retoryka, i to, że może pojawić się zagrożenie z Polski dla integralności terytorialnej Ukrainy, to oczywiste fakty – mówił rzecznik Putina Dmitrij Pieskow.