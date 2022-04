Reklama

"Rosyjskie przepływy do Polski przez rurociąg jamalski, w przypadku którego ogłoszono zakończenie dostaw, wynosiły średnio 20 mln m3/d od początku tego miesiąca. Uważamy, że tego lata będzie można to w dużej mierze nadrobić dzięki połączeniu wyższego importu LNG (6 mln m3/d) i wykorzystaniu tegorocznej nadwyżki magazynowej (7 mln m3/d), pozostawiając jedynie 7 mln m3 /d deficytu, który zostanie pokryty przez zwiększone przepływy z Niemiec do regionu, dopóki Polska nie zacznie otrzymywać gazu norweskiego przez nowy gazociąg od jesieni tego roku. To zapotrzebowanie z Niemiec jest niższe niż przepływy obserwowane do tej pory w tym miesiącu, a nawet jeśli utrzymają się przez resztę lata, to wpływ 1,3 mld m3 do magazynów zostanie z nadwyżką zrównoważony przez mniejszy o 1,8 mld m3 niż przewidywano przepływ gazu z Niemiec" - czytamy w raporcie.

Jak wyliczał pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, obecnie 6,5 mld m3 dostaw gazu rocznie zapewnia gazoport w Świnoujściu, 5,5 mld m3 - rewers fizyczny na Gazociągu Jamalskim, 1,5 mld m3 - kolejne wejście ze strony niemieckiej. 1 maja zostanie uruchomiony gazociąg Polska-Litwa (GIPL) na 2,5 mld m3. Mamy też połączenie z Czechami na ok. 1-1,5 mld m3 gazu. Latem zostanie uruchomiony interkonektor ze Słowacją na 5-6 mld m3 gazu.

W ramach kontraktu jamalskiego do Polski dostarczanych było ok. 9 mld m3 gazu rocznie. Średnie roczne zużycie gazu w Polsce kształtuje się na poziomie 20 mld m3.