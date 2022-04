Ze względów bezpieczeństwa sam fakt, że taka wizyta się odbyła, miał zostać ogłoszony dopiero po powrocie delegacji do Polski (goście, jak i poprzedni zachodni politycy, podróżowali do Kijowa pociągiem). Jednak w sobotę ich plany zdradził Wołodymyr Zełenski. – Nie sądzę, by był to wielki sekret, chociaż nie wiem, czy o tym wiadomo, ale jutro przyjeżdżają do nas ludzie ze Stanów Zjednoczonych . Odbędę spotkanie z ministrem obrony i sekretarzem skarbu panem Blinkenem – powiedział prezydent podczas konferencji prasowej zorganizowanej na kijowskiej stacji metra Majdan Nezałeżnosti. Amerykanie nie skomentowali słów Zełenskiego, a według „New York Timesa” Austin i Blinken siedzieli już wówczas na pokładzie samolotu do Polski. Także podczas spotkania z amerykańskimi dziennikarzami politycy nie odpowiedzieli na pytanie o przedwczesne ujawnienie terminu wizyty.