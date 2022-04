Absencja wyborcza wyniosła 28,01 proc., co oznacza, że 13,6 mln Francuzów zarejestrowanych na listach wyborczych nie głosowało w tę niedzielę, i jest to najwyższa absencja od 1969 roku. Nieco ponad dwa miliony osób poszło do urn, ale wrzuciło pustą kartę do głosowania ( 4,57 proc.).

Reklama

W wyborach prezydenckich 2017 r. Macron uzyskał 66,1 proc. głosów, a Le Pen 33,9 proc.

Katarzyna Stańko (PAP)