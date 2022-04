W tej chwili bardzo trudno jest to przewidzieć, ponieważ uwaga wszystkich skupia się na wyborach prezydenckich. Mamy skomplikowany system wyborczy w wyborach parlamentarnych. On również składa się z dwóch tur. Pierwsza jest swego rodzaju systemem „first past the post”. W tym sensie, że w drugiej pozostaje tylko dwóch lub trzech najlepszych kandydatów, a różnica głosów może być bardzo niewielka. Jeśli spojrzymy na wybory prezydenckie, zauważymy, że elektorat jest bardzo podzielony. Jedna trzecia będzie głosować na skrajną prawicę. Mamy co najmniej dwie takie partie. Mamy też radykalną lewicę z Jeanem-Lukiem Melenchonem na czele, ale po lewej stronie jest wiele innych partii, które mają historyczne osiągnięcia w zakresie liczby posiadanych posłów, jak np. Partia Socjalistyczna czy Zieloni. Bardzo prawdopodobne, że i tam będzie spora konkurencja.