To jest katastrofa. Eksport jest kluczowy, szczególnie jeśli chodzi o produkcję metalurgiczną i żywność . Na przykład w przypadku oleju słonecznikowego 50 proc. światowego eksportu pochodziło przed wojną z Ukrainy, jeśli chodzi o pszenicę było to kilkanaście procent. Podobnie było z kukurydzą. Już teraz widać duży wzrost cen tych produktów na świecie i potencjalne problemy krajów, które były głównymi odbiorcami żywności z Ukrainy. To były państwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, które nie są zbyt zamożne.

Przed wojną dwie trzecie eksportu z Ukrainy podróżowało drogą morską. Teraz zablokowany jest nie tylko port w Odessie. Na zachodnim wybrzeżu Ukrainy jest kilka ważnych punktów, m.in. Czarnomorsk i Mikołajów. Trudno jest znaleźć inne szlaki handlowe. Są próby eksportu drogą kolejową przez państwa Unii Europejskiej, w tym Polskę, ale to napotyka wiele problemów: różna jest szerokość torów i są trudności wynikające z potrzeby przeładunku. Poza jedną linią kolejową nie da się bezpośrednio przejechać z Ukrainy w głąb Polski. W marcu ukraiński eksport spadł o połowę, a import zmniejszył się o ponad 70 proc. To są dramatyczne spadki.

Są takie próby, ale nie da się tego łatwo zastąpić w najbliższym czasie. Mówimy tu raczej o latach niż o miesiącach. Trudno to precyzyjnie stwierdzić, ponieważ w Ukrainie pojawia się coraz większa blokada informacyjna. Ze wstępnych szacunków ministerstwa gospodarki wynika, że udało się wywieźć ok. 1,5 mln ton zbóż i oleju słonecznikowego. To dużo, ale wcześniej było to 5-6 mln ton miesięcznie. Częściowo udało się ten strumień towarów przekierować, ale w stopniu niewystarczającym. Początkowe szacunki branży mówiły, że uda się wywieźć tylko 500 tys. ton, więc i tak jest lepiej, niż zakładano. Nie da się zastąpić w 100 proc. w krótkim czasie możliwości wywozu z ukraińskich portów.

Zboża ozime sieje się jesienią, tak więc w tym wypadku nie ma problemu. Jeśli chodzi o zboża jare, to ministerstwo rolnictwa szacowało, że zasiano ok. 70 proc. tego, co było rok wcześniej. Ale już w tej chwili Ukraina ma ogromne zapasy zboża, których nie jest w stanie wyeksportować.

Gospodarczo ma to znaczenie ograniczone. W porównaniu z portami czarnomorskimi Morze Azowskie odgrywało znacznie mniejszą rolę. Wyjątkiem był Mariupol, przez który była eksportowana produkcja hutnicza Azowstalu i Kombinatu Metalurgicznego im. Iljicza, ale teraz oba te zakłady są zniszczone. Nawet jeśli infrastruktura portu by działała, to nie ma czego eksportować.

A jakie korzyści ma z tego korytarza Rosja? Bo chyba do najbardziej spektakularnych należało już po dwóch dniach walk wysadzenie tamy na Kanale Północno krymskim i udrożnienie dostępu Krymu do wody z Dniepru.

Przed wojną Mariupol miał znaczenie gospodarcze, był to ważny, choć nie najważniejszy ośrodek przemysłowy. Ale teraz to są ruiny, dlatego trudno mówić o korzyściach gospodarczych. Wysadzenie tamy miało znaczenie głównie propagandowe, bo po budowie mostu krymskiego logistykę rosyjską na Krym udało się w dużym stopniu zorganizować. Nawet jeśli kanał będzie odblokowany, to przywrócenie rolnictwa na półwyspie zajmie czas, bo ta przerwa w produkcji to prawie osiem lat. Rosjanie potrzebowali jakiegoś sukcesu, a to można propagandowo sprzedać jako sukces.