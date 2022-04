Gdy pojawiają się nowi Rosjanie, wszystko się zmienia. W tym sensie relacje cywilów z miast kilkutysięcznych czy kilkunastotysięcznych są bardzo podobne. Świadectwa z Buczy potwierdzają np. mieszkańcy Nowej Basani przy drodze do Browarów, na wschód od Kijowa. Podobnie ci, którzy pozostali w Małej Rohani pod Charkowem, gdy weszli do niej Rosjanie. – Przez cały czas stacjonowania tutaj Rosjanie wykorzystywali mojego sąsiada jako niewolnika. Miał sprzątać i gotować. Zajęli jego mieszkanie . Czasem nawet coś z nimi wypił. Rozmawiali. Na początku kwietnia, gdy Ukraińcy zaczęli odbijać okoliczne tereny, zabili go i uciekli – opowiada Andrij z Nowej Basani. – Na krótko przed wycofaniem zaczęli już do niego mówić nieprzyjemnie: „Ukrze, nie ufamy ci, zabijemy cię”. No i go zabili – dodaje. Wycofując się pod naporem batalionu ochotniczego Bratstwo, Rosjanie porzucili na drodze w Nowej Basani czołg. – Zabrakło paliwa. Gdy odeszli, przyszły miejscowe dzieci i go spaliły. Szkoda. Wyglądał na nienaruszony. Można byłoby pewnie z niego jeszcze skorzystać – opowiada Andrij.