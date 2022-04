Co najmniej 13 osób zostało rannych, w tym co najmniej pięć postrzelonych, we wtorek w ataku na stacji nowojorskiego metra na Brooklynie - poinformowała telewizja CNN powołując się na nowojorską policję (NYPD). Co najmniej jedna osoba jest w stanie krytycznym.

Do ataku miało dojść rano na stacji metra przy Sunset Park. Według telewizji sprawca uciekł z miejsca przestępstwa. Miał na sobie pomarańczową kamizelkę odblaskową i maskę gazową, miał też zdetonować bombę lub granat dymny. Początkowe doniesienia mówiły o niezdetonowanych ładunkach wybuchowych. Według świadka, cytowanego przez "New York Post", sprawca był czarnoskóry i oddał wiele strzałów. Inny z nowojorskich tabloidów, "New York Daily News" podaje, że sprawca wrzucił do jednego z wagonów granat dymny, po czym otworzył ogień do pasażerów. Jak podała policja, funkcjonariusze zostali wezwani w związku z alarmem pożarowym, ale kiedy dotarli na stację metra, odkryli, że doszło tam do strzelaniny. Na jednym z filmów opublikowanych ze stacji w mediach społecznościowych widać dym wydobywający się z jednego z wagonów metra. Na innych widać zakrwawionych ludzi leżących na peronie.