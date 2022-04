Reklama

Tekst pt. "Co Rosja powinna zrobić z Ukrainą?" został opublikowany przez agencję RIA Nowosti 3 kwietnia. Autor Timofiej Siergiejcew wzywa w nim do "denazyfikacji", "deukrainizacji", "deeuropeizacji" Ukrainy.

W opinii Mahdy materiał ten świadczy o tym, że "Rosja to państwo totalitarne, w którym państwowe media mogą pozwolić sobie na publikację +instrukcji deukrainizacji+, instrukcji, która przewiduje kaźń nieuległych, zniszczenie języka ukraińskiego i kultury, likwidację suwerenności Ukrainy".

"Faktycznie to taka twórcza kontynuacja słów (Władimira) Putina z 24 lutego o tym, że Rosja popiera prawo do samoidentyfikacji każdego narodu żyjącego na Ukrainie. Ale to znaczy, że Rosja chce, by Ukraina po prostu się rozpadła" - uważa Mahda, .

Ekspert mówi, że artykuł opublikowany przez kremlowską agencję powinien być przetłumaczony "na wszystkie języki świata i kiedyś będzie dowodem w ramach międzynarodowego procesu nad putinizmem, +raszyzmem+, który coraz bardziej staje się nieunikniony". "Bo jeśli go nie będzie, to pojawia się pytanie: jak ludzkość zamierza z tym żyć? Jak zamierza to odczuwać? Jakie ma priorytety, wartości?" - dodaje rozmówca PAP.

Według Mahdy tekst ten stanowi "podwójne uderzenie". Po pierwsze, jak tłumaczy ekspert, ma on przekazać zachodniemu audytorium, że Rosja dalej zamierza kroczyć obraną ścieżką, zaś po drugie artykuł ma mobilizować rosyjskich odbiorców. "Po ogłoszeniu tzw. specjalnej operacji wojskowej Putin nie może sobie pozwolić na przeprowadzenie otwartej mobilizacji. Bo wtedy pojawi się słowo +wojna+ i będzie ostrzejsza reakcja państw zachodnich. Ale uważa, że nikt mu nie może zabronić podsycania w kraju ksenofobii, nacjonalizmu, pragnienia niszczenia innych" - tłumaczy ekspert.

Artykuł można też określić jako "balon próbny", mający wybadać nastroje; to część kampanii władz rosyjskich. Mahda nie wyklucza, że wkrótce może ukazać się tekst w podobnym tonie autorstwa Putina.

Do tekstu odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Tego samego dnia, 3 kwietnia, kiedy świat przeraził się, widząc ciała zabitych w Buczy, na stronie rosyjskiej państwowej agencji RIA Nowosti został opublikowany artykuł uzasadniający ludobójstwo Ukraińców" - podkreślił szef ukraińskiego państwa, cytowany przez portal Ukrainska Prawda. Ocenił, że "nie jest to po prostu tekst". "To jeden z dowodów dla przyszłego trybunału nad rosyjskich wojennych zbrodniarzy" - oświadczył.

Autor propagandowego materiału w Ria Nowosti pisze m.in.: "Nazistowska, banderowska Ukraina - wróg Rosji i instrument Zachodu w celu zniszczenia Rosji - nie jest nam potrzebna". Twierdzi, że na Ukrainie "powinna być przeprowadzona totalna lustracja", powinny być "zlikwidowane i zabronione wszelkie organizacje związane z praktyką nazizmu". "Jednak oprócz wierchuszki winna jest też znaczna część masy społecznej, która jest pasywnymi nazistami, poplecznikami nazizmu" - czytamy.

"Sprawiedliwe ukaranie tej części ludności możliwe jest tylko poprzez niesienie nieuniknionych ciężarów sprawiedliwej wojny przeciwko nazistowskiemu systemowi, prowadzonej możliwie uważnie i ostrożnie w stosunki do cywilów. Dalsza denazyfikacja tej masy ludności polega na reedukacji, osiągniętej represjami (naciskami) ideologicznymi nazistowskich placówek i surową cenzurą - nie tylko w sferze politycznej, ale też w sferze kultury i oświaty (...)" - kontynuuje.

Dalej dodaje m.in., że "denazyfikowany kraj nie może być suwerenny", a proces "denazyfikacji" nie może trwać mniej niż jedno pokolenie. Oskarża "zbiorowy Zachód" o to, że jest źródłem i sponsorem "ukraińskiego nazizmu" i wskazuje, że "denazyfikacja" ma też oznaczać "deukrainizację" i "deeuropeizację" Ukrainy.

Autor pisze, że "Banderowska wierchuszka powinna być zlikwidowana, jej reedukacja jest niemożliwa". "Socjalne +błoto+ aktywnie i pasywnie ją popierające działaniem i brakiem działania powinno przeżyć trudy wojny i przyjąć przeżyte doświadczenie jako historyczną lekcję i odkupienie swojej winy" - czytamy na stronie państwowej rosyjskiej agencji.

Autor tekstu w RIA Nowosti – Timofiej Siergiejcew - to rosyjski konsultant polityczny. Jak mówi Mahda, mężczyzna pracował podczas kampanii wyborczych Leonida Kuczmy, Wiktora Janukowycza, Arsenija Jaceniuka. „Wydaje mi się, że jego praca w zespole Jaceniuka miała na celu to, by zniszczyć jego szanse jako kandydata na prezydenta. To było w 2010 r.” – podkreśla ukraiński ekspert. Jak dodaje, jest on „stałym gościem rosyjskich federalnych kanałów”. Portal Ukrainska Prawda zaznacza, że był on autorem plakatu o „trzech sortach Ukraińców” (https://tinyurl.com/5cja3yf8).

Natalia Dziurdzińska (PAP)