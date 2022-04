Podstawową sprawą jest dla Ankary zachowanie przez Ukrainę dostępu do Morza Czarnego oraz uniknięcie rosyjskiego szturmu na Odessę, uznawaną przez Turków za bramę do regionu. Z informacji DGP wynika, że Turcji zależy też, by liczący przed wojną ok. 300 tys. mieszkańców Chersoń ponownie znalazł się po stronie ukraińskiej. To największe miasto, które na skutek rozpoczętej pod koniec lutego wojny jest okupowane przez Rosjan. A także ich najpoważniejszy przyczółek na zachód od Dniepru, otwierający możliwość ataku na Odessę. Turcy chcą oddalić niebezpieczeństwo szturmu na to miasto, a do tego potrzeba odsunąć od niego Rosjan jak najdalej. To wyzwanie stoi obecnie przed kontratakującymi siłami ukraińskimi w obwodzie chersońskim.