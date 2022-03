Reklama

"Mam nadzieję na pozytywną reakcję obu liderów, ponieważ zarówno Zełenski, jak też Putin darzą Turcję zaufaniem" - oświadczył Erdogan podczas spotkania z dziennikarzami, towarzyszącymi mu podczas oficjalnej wizyty w Uzbekistanie.

Turecki przywódca odniósł się także do planów Ukrainy związanych z akcesją do Unii Europejskiej. "Uważam, że wiele państw członkowskich UE, może za wyjątkiem kilku, powinno traktować starania Ukrainy w bardziej poważny sposób. Poza tym mamy doniesienia, że prezydent Putin nie sprzeciwia się członkostwu Ukrainy w UE. Podczas rozmowy z nim (Putinem - PAP) chciałbym usłyszeć to od niego osobiście" - przekazał Erdogan.

Prezydent Turcji pozycjonuje się jako mediator w ukraińsko-rosyjskich negocjacjach pokojowych. Erdogan zwrócił się do delegacji obu państw przed rozmowami, które odbyły się w Stambule 29 marca, wzywając do zawieszenia broni i poszukiwania rozwiązań dyplomatycznych.

Z kolei w czwartek Erdogan potwierdził, że Turcja byłaby gotowa wystąpić w roli jednego z gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy. (PAP)