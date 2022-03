Reklama

Mer Kijowa Witalij Kliczko mówił o stratach poniesionych przez Ukraińców w wyniku rosyjskiego ostrzału w ciągu ostatnich kilku godzin.

Reklama

"Kilkoro dzieci zginęło w wyniku ostrzału rakietowego domów mieszkalnych. Wiele osób zostało rannych" – powiedział mer ukraińskiej stolicy. Jego zdaniem celem Rosjan jest całkowite zniszczenie infrastruktury Ukrainy. Stwierdził, że w Kijowie dachu nad głową zostały pozbawione tysiące mieszkańców. Dodał, że obecnie głównym celem władz jest zapewnienie dostaw wody i elektryczności.

"Rosjanie próbują wprowadzić chaos i panikę, ale zamiast nich otrzymują zdecydowany odpór mieszkańców. Jako przykład niezłomnej postawy mieszkańców Kijowa są słowa jednego z lokatorów zbombardowanego domu, który na propozycję ewakuacji odparł, że nie chce wyjeżdżać, bo to miasto jest jego domem i chce go bronić. To jeden z przykładów wielkiej motywacji do obrony Kijowa. Bronimy naszych dzieci i przyszłości, bo Rosjanie chcą naszego powrotu do imperium sowieckiego. My widzimy przyszłość naszego kraju w wielkiej europejskiej rodzinie. Nie będziemy częścią ZSRS" – podkreślił mer Kijowa.

Porównał obecną propagandę rosyjską do tej znanej z czasów Związku Sowieckiego, której celem było oczernienie państw Europy Zachodniej. Jego zdaniem jest ona oparta na podobnych kłamstwach, tym razem "o ukraińskich nacjonalistach i faszystach", podczas gdy, jak zauważył, wielu Ukraińców jest z pochodzenia Rosjanami lub, tak jak prezydent Wołodymyr Zełenski, Żydami.

Kliczko zaapelował o jak najszybsze zakończenie przez Europę wszelkich relacji handlowych z Rosją. "Europejskie środki są wykorzystywane na wojnę z Ukrainą" – powiedział. Jego zdaniem wielu Europejczyków nie dostrzega, że działania Rosji są skierowane przeciwko całej Europie i jej wartościom. Podziękował za pomoc okazywaną przez Polaków ukraińskim uchodźcom. Zwrócił się również do mieszkańców Kijowa przebywających w Polsce. Powiedział, że stolica Ukrainy nie upadnie, ponieważ plany wojskowe Rosji zostały już pokrzyżowane dzięki postawie wojsk ukraińskich.

"Wygramy tę wojnę, bo kluczowy jest nasz duch i to, że bronimy naszego domu i przyszłości naszych dzieci. Nie mamy nic do stracenia. Rosja nigdy nie wejdzie do Kijowa. Lepsza jest śmierć, niż zdobycie Kijowa przez nich" – mówił mer ukraińskiej stolicy. Dodał, że "Kijów to miasto wolności i zostanie odbudowane, ale nigdy nie zapomnimy naszych przyjaciół i wrogów, którzy zabijają nasze kobiety i dzieci". Wezwał do rozliczenia zbrodni wojennych i ludobójstwa popełnianych przez Rosjan.(PAP)

Autor: Michał Szukała