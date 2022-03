Członek delegacji Czerwonego Krzyża w oblężonym przez Rosjan Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, powiedział w czwartek, że w mieście nie ma elektryczności, dostępu do wody ani dostaw gazu, co oznacza brak ciepła. Szpitale częściowo funkcjonują, ponieważ rada miasta zapewnia paliwo do ich ogrzewania.

Reklama