"Moje serce jest złamane przez to, co okupanci zrobili z naszymi miastami, z naszym państwem, co chcą jeszcze zrobić z naszym narodem, który potrzebuje pomocy, pilnej pomocy" - powiedział Zełenski w opublikowanym na Facebooku przemówieniu (https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/498508895120792).

"Wojska rosyjskie już doprowadziły do katastrofy humanitarnej na Ukrainie, a to tylko część ich planu; oni chcą poniżyć nasz naród, żeby na kolanach brał chleb i wodę od swoich okupantów, żeby Ukraińcy mogli ratować życie tylko jadąc na okupowane tereny lub do Rosji, dlatego blokują Mariupol, Wołnowachę, inne miasta" - zaznaczył ukraiński prezydent. "Okupanci celowo znęcają się nad ludźmi, by tworzyć materiał dla swoich propagandystów, to po prostu potwory" - dodał.

"Bronimy naszego państwa już 15. dzień, przetrwaliśmy, armia ukraińska odpiera ataki na kluczowych kierunkach (...); nie staliśmy się niewolnikami i nigdy nimi nie będziemy, bo taki jest nasz duch, nasz los, nasza duma (...) nasza duma jest bezgraniczna, po naszym zwycięstwie odbudujemy wszystko, co zostało zniszczone, zrobimy to bardzo szybko" - zapewnił Zełenski.

Zapowiedział, że zostanie stworzony specjalny program na rzecz odbudowy i prace nad nim już trwają. "Czernihów, Sumy, Ochtyrka, Żytomierz, Izium, Mariupol - odbudujemy wszystkie miasta, do których przyszło zło, po inwazji Rosjan nie będzie nawet śladu", zaangażujemy do tego najlepszych architektów - wyliczał prezydent.

"Zbrodnie wojenne są niemożliwe bez tuszowania ich przez propagandę. Chcę wam powiedzieć jedno: odpowiecie za to tak samo, jak ci, którzy zrzucają bomby na ludność cywilną" - podkreślił Zełenski, zwracając się bezpośrednio do przedstawicieli prokremlowskich mediów. Przypomniał, że rosyjskie media kłamliwie informowały o tym, że w zaatakowanym w środę szpitalu położniczego w Mariupolu nie było pacjentów, że ukrywali się w nim "nacjonaliści". W ataku zginęły trzy osoby, w tym dziewczynka, a 17 osób - dzieci, matek, pracowników medycznych - zostało rannych - podkreślił prezydent.

"Znajdziemy wasze majątki, zrobimy wszystko, by je zająć, gdziekolwiek są. Kochacie wystawne życie w bogatych krajach. Utracicie to. A to dopiero początek" - zapowiedział Zełenski, mówiąc do propagandystów Putina. "Rosyjskie społeczeństwo was znienawidzi (...) gdy poczuje konsekwencje waszych kłamstw, odczuje to w swoich portfelach, w ukradzionej przyszłości rosyjskich dzieci" - uzupełnił.

Rozmawiałem dzisiaj z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, nasza antywojenna koalicja staje się coraz mocniejsza, podobnie jak presja na Rosję, ale dla nas ważne są konkretne działania, bo my teraz naprawdę walczymy o naszą niepodległość i wolność - przekazał Zełenski.