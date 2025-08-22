"W zakresie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych proponuje się: zmianę w art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, polegającą na podwyższeniu stawki zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z 10 proc. do 15 proc. wygranej lub nagrody.
Przypomnijmy. Wygrane w grach liczbowych, takich jak Lotto, są opodatkowane obecnie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% od kwoty przekraczającej 2280 zł. Oznacza to, że jeśli wygrasz np. 5 milionów złotych, podatek wyniesie 500 tysięcy złotych, a do ręki otrzymasz 4,5 miliona złotych.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję