Reklama

"W związku z tym, że strona rosyjska nie przestrzega zawieszenia broni i kontynuuje ostrzały zarówno samego Mariupola, jak i jego okolic, dla zachowania bezpieczeństwa ewakuacja mieszkańców jest przełożona" - piszą władze (https://t.me/mariupolrada/8732).

Reklama

Osoby, które zebrały się, by wziąć udział w ewakuacji, wezwano do rozejścia się i udania się do schronów. Na zdjęciach opublikowanych w internecie widać tłum ludzi czekających na opuszczenie miasta (https://t.me/ukraina24tv/17683).

Trwają rozmowy ze stroną rosyjską o przestrzeganiu zawieszenia broni i zagwarantowaniu bezpiecznego korytarza humanitarnego - przekazała strona ukraińska. Wcześniej w sobotę obie strony przekazały, że wynegocjowano wstrzymanie ognia, które umożliwiłoby ewakuację ludności cywilnej z miasta.