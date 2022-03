Choć sprawy zagraniczne nie są zazwyczaj decydującym czynnikiem we francuskiej polityce, sondaże i komentatorzy polityczni sugerują, że wojna w Ukrainie wzmocniła status Macrona jako faworyta do zwycięstwa. – Istnieje bardzo niewielka możliwość, że tych wyborów nie wygra – powiedział podczas dyskusji w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Europejskich Vincent Martigny, profesor politologii na Uniwersytecie w Nicei. Dodał, że Macron nie jest najlepszym kandydatem, ale jedynym możliwym wyborem. Oczekuje się, że prezydent kampanię zainauguruje w tym tygodniu. Ze względu na toczącą się wojnę odłożył oficjalne ogłoszenie swojego startu na ostatnią chwilę. Będzie musiał to jednak zrobić przed upływem terminu rejestracji, czyli najpóźniej 4 marca.