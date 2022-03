Krwawa inwazja na Ukrainę zjednoczyła Europę, mobilizując kontynent wojskowo, politycznie i dyplomatycznie na historyczną skalę. Do sankcji Unii Europejskiej na Rosję dołączyła nawet neutralna Szwajcaria. Finlandia nad Dniepr wysyła broń i – budząc gniew Kremla – rozpoczyna szeroką debatę na temat wejścia do NATO. Tym samym trudno już sobie wyobrazić scenariusz, w którym kraje te mogłyby odgrywać rolę mediatora w konflikcie. Wątpliwe, by dla Rosji było to do zaakceptowania. A w nie tak dalekiej przeszłości to w Helsinkach i Genewie spotykali się przywódcy USA i Rosji.