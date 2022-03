Reklama

Andrzej Duda otwierając w środę po południu obrady RBN zwrócił uwagę, że w Polsce jest już ponad 10 tys. żołnierzy amerykańskich. "Ale oczywiście musimy także dbać o naszych żołnierzy. Przede wszystkim musimy wzmacniać naszą armię. Musimy zakupić dla naszych żołnierzy najnowocześniejsze uzbrojenie tak żeby jak najlepiej mogli wykonać swoje zadanie obrony ojczyzny, gdyby przyszła taka konieczność" - powiedział prezydent.

Przywołał przy tym powiedzenie: "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny". "Ja chcę pokoju zdecydowanie, a wojnę mamy za granicą. W związku z czym szykujmy się tak, jakby miała nastąpić u nas, bo jest to potrzebne. Bo wierzę głęboko, że nie będziemy jej mieli i dzięki temu zachowamy spokojne życie dla przyszłych pokoleń. To jest w tej chwili sprawa zupełnie fundamentalna" - mówił prezydent Duda.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski, Mieczysław Rudy

mm/ rud/ par/