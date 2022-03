Do tego dochodzi porozumienie OPEC+. Państwa, które do tej organizacji należą, w jakiś sposób ze sobą konkurują, ale mają bardzo dużo wspólnych interesów. Zanim rozpoczęła się inwazja, Zachód zwracał się do Arabii Saudyjskiej o zwiększenie wydobycia ropy, a do Kataru o możliwość przerzucenia części dostaw LNG z Azji do Europy. Nie udało się uzyskać żadnej pozytywnej deklaracji w tym zakresie. Pojawia się więc pytanie, czy chodzi wyłącznie o korzyści finansowe, bo ceny surowców dynamicznie rosną, czy jednak o polityczne ryzyko. Jeśli Arabia Saudyjska w taki sposób przeciwstawiłaby się interesom rosyjskim, zagrożone byłyby wspólne interesy dotyczące wydobycia i handlu zasobami. Po stronie Rosji stanowczo opowiedziały się Syria i Iran. Kilka godzin po uznaniu republik przez Putina, prezydent Baszszar al-Asad także zdecydował o ich uznaniu. Po inwazji powiedział, że to korekta historii i przywrócenie równowagi ładu światowego, który się zmienił po upadku ZSRR. Można powiedzieć, że Syria pod rządami Assada stała się więc wasalem Rosji. Iran stwierdził, że Rosja reaguje na prowokacje NATO.