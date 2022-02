Reklama

Reklama

Правила переміщення домашніх тварин (коти, собаки, фрески) з документами:

• тварина ідентифікована за допомогою мікрочіпу;

• тварина вакцинована від сказу (щеплення діє) ;

• тварина має актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу;

• тварина має дійсний паспорт Європейського зразка або сертифікат про стан здоров’я, видається ветеринарними установами Держпродспоживслужби.

Якщо одна або кілька з вищевказаних вимог не виконані (тварина не вакцинована, відсутні документи або мікрочип), власник тварини має два варіанти на перетин кордону з Польщею.

У ситуації, якщо подорожуючий може вказати адресу місця перебування тварини в Польщі (родині, друзі, готель) мають дотримуватися правила:

• мати заповнену декларацію (заявку) за зразком з офіційного сайту;

• інформація про місця перебування передається відповідному повітовому (районному) ветеринарному лікарю;

• ветеринарний лікар здійснює такі заходи:

• після отримання результатів дослідження на тварину видаються документи, що підтверджують виконання зазначених вимог.

У ситуації, якщо подорожуючий не може вказати адресу місця перебування домашніх тварин в Польщі мають дотримуватися правила:

• мати заповнену декларацію (заявку) за зразком з офіційного сайту;

• офіційний ветеринарний лікар проводить маркування і щеплення тварин у місці тимчасового перебування тварини разом власником/опікуном після перетину кордону;

• витрати, пов’язані з вище зазначеними діями покриваються з державного бюджету Республіки Польща.

Для тваринок віком 8 місяців вимагається тільки заповнена заявка.

Інші види домашніх тварин (гризуни, кролики, земноводні, рептилії, безхребетні, декоративні водні тварини) тимчасово звільняються від отримання дозволу Головного ветеринарного лікаря Республіки Польщі.

Види, на які поширюються Вашингтонська конвенція CITES узгоджується з національною адміністрацією Республіки Польщі.

Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski

Przywóz zwierząt innych niż towarzyszące podróżnym, w tym zwierząt gospodarskich odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w przepisach Unii Europejskiej” ( Imports of animals other than pets accompanying travelers, including farm animals, are carried out in accordance with the applicable rules set out in the European Union regulations )