W sieci pojawiło się wiele nagrań pokazujących zniszczone pojazdy i czołgi Rosjan. Według oficjalnego komunikatu ukraińskiego ministerstwa obrony przez cztery dni obrońcy zniszczyli 150 czołgów, 700 pojazdów opancerzonych i po prawie 30 samolotów i śmigłowców. Zabito ponad 4 tys. rosyjskich żołnierzy. Tych danych nie da się obecnie zweryfikować. Ale nawet jeśli straty Rosji są mniejsze, to i tak wydają się zaskakująco duże. Strona rosyjska strat nie podaje. To, co wydaje się pewne, to że Moskwa przegrywa wojnę informacyjną, pod znakiem zapytania stoi także morale żołnierzy. Nie pomogli nawet przywiezieni specjalnie z Czeczenii żołnierze watażki Ramzana Kadyrowa - ukraińskie ministerstwo obrony podało, że zabity został jeden z jego dowódców. a to wydaje się, że Ukraińcy morale mają znakomite. Mimo to warto pamiętać, że do tej pory Rosjanie nie użyli wszystkich dostępnych sił, które mają zgromadzone w regionie.