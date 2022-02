Reklama

Wojsko rosyjskie ostrzelało oddziały ukraińskie w rejonie miasta Kropywnycki w obwodzie kirowohradzkim, na Zaporożu - podał sztab w komunikacie, opisującym sytuację na godz. 6 rano czasu lokalnego (godz. 5 rano czasu polskiego).

Reklama

Siły ukraińskie informują o aktywności rosyjskich śmigłowców bojowych przy granicy z Mołdawią.

Żołnierze ukraińscy toczą walki w rejonie miejscowości Iwanków w obwodzie kijowskim.

Przedstawiciel MSW Anton Heraszczenko ocenił w komentarzu w piątek, że celem sił rosyjskich jest podejście do Kijowa ze strony Iwankowa i Czernihowa.

Sztab generalny podał też, że w piątek rano lotnisko w Hostomlu pod Kijowem utrzymują siły ukraińskie. W czwartek przechodziło ono pod kontrolę wojsk rosyjskich.

W Kijowie władze miasta ogłosiły w piątek alarm przeciwlotniczy i wezwały mieszkańców do udania się do najbliższych schronów.

"Uwaga! Ogłoszono alarm przeciwlotniczy! Kierujcie się do najbliższego stronu!" - głosi komunikat administracji miejskiej Kijowa opublikowany w mediach społecznościowych.

Podobny alarm ogłoszono w Kijowie niespełna pół godziny wcześniej. Za schrony służą m.in. stacje kijowskiego metra.

Rosyjskie czołgi zbliżają się do Kijowa od północnego zachodu, doszło do bitwy w okolicach miejscowości Iwanków, gdzie wojska ukraińskie wysadziły most na rzece Teterew - podał Euromaidan PR. Dodał, że wojska rosyjskie są też w pobliżu miasta Worzel.

W miejscowości Demydiw siły ukraińskie wysadziły też most na rzece Irpiń, dopływie Dniepru, co uniemożliwiło wojskom rosyjskim postęp w kierunku Kijowa wzdłuż tej rzeki i zmusiło je do skierowania się w kierunku Hostomelu - dodaje serwis.

Euromaidan PR poinformował też o kolejnym alarmie przeciwlotniczym dla Kijowa, spodziewane uderzenie rosyjskiego lotnictwa ma nadejść od strony Białorusi.

"Rosyjscy wojskowi przejęli dwa pojazdy sił zbrojnych Ukrainy. Są ubrani w mundury wojsk ukraińskich i szybko zmierzają do centrum Kijowa od strony Obołonia (dzielnica Kijowa - PAP). Za nimi podąża konwój rosyjskich ciężarówek wojskowych. Na pewno zostaną zneutralizowani" – napisała w piątek rano na Facebooku wiceminister obrony Ukrainy Anna Malar.