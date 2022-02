Celem rosyjskiej ofensywy jest zniszczenie państwa ukraińskiego, przejęcie przez Rosję terytorium Ukrainy i okupowanie go; to wojna - przekazało w czwartek rano ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy. Wzywamy społeczność międzynarodową do natychmiastowego działania; tylko zjednoczone i stanowcze działania mogą powstrzymać Putina - dodało.

"Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie nowej fali agresji na Ukrainę. To wojna, atak na suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, brutalne naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych oraz podstawowych norm i zasad prawa międzynarodowego" - czytamy w oświadczeniu ukraińskiego MSZ. Rosyjskie wojska z różnych kierunków atakują ukraińskie miasta, w tym od strony okupowanego Donbasu i Krymu - informuje ministerstwo. Ukraina korzysta ze swojego prawa do samoobrony, zgodnie z prawem międzynarodowym - głosi dokument. "Morale ukraińskiej armii są wysokie, nasi obrońcy są gotowi do stanowczej odpowiedzi wobec państwa-agresora i będą bronić ukraińskiej ziemi z całych sił" - zaznaczono w oświadczeniu. "Ukraina wzywa społeczność międzynarodową do natychmiastowych działań. Tylko zjednoczone i stanowcze działania mogą powstrzymać agresję Władimira Putina na Ukrainę" - zaapelowało ukraińskie MSZ. "Nasi partnerzy powinni natychmiast uruchomić pakiet nowych sankcji. Wzywamy także zaprzyjaźnione państwa do kontynuowania wzmacniania zdolności obronnych Ukrainy przez dostarczanie sprzętu wojskowego" - dodało. "Od naszej wspólnej reakcji zależy nie tylko życie i bezpieczeństwo obywateli Ukrainy, ale też życie i bezpieczeństwo wszystkich Europejczyków i przyszłość całego światowego porządku" - podkreśliło.(PAP)