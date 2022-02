Abu Zabi miało zwrócić się już do Amerykanów z prośbą o uzupełnienie zapasów pocisków. – Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc ZEA w obronie – komentował szef Dowództwa Centralnego USA, gen. Frank McKenzie. Można się więc spodziewać, że systemy te pozostaną w użytku mimo pojawiających się w ostatnim czasie doniesień o słabnięciu wpływów USA w tym zakresie.