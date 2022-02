To oznacza, że Hongkong nie zamierza rezygnować z polityki „zero COVID”, którą wprowadzono tutaj w ślad za resztą Chin. Ale wzrost zakażeń (2,6 tys. w dwa tygodnie wobec 16 tys. podczas całej pandemii) jest na tyle silny, że zmusił władze do przemyślenia niektórych jej aspektów. Dotychczas osoby, u których wykryto COVID-19, trafiały na izolację do szpitala , a po 10 dniach przewożono je do centrów kwarantanny, gdzie spędzały kolejne dwa tygodnie. Ponieważ te ostatnie zaczęły się bardzo szybko zapełniać, kwarantannę można teraz odbyć w domu. To pozwoliło zwolnić miejsca dla pacjentów pozytywnych, ale niewykazujących żadnych symptomów.