"Jeśli Rosja napadnie - to znaczy, jeśli czołgi i żołnierze znów przekroczą granicę Ukrainy - nie będzie więcej Nord Stream 2. Skończymy z tym" - oznajmił Biden podczas wspólnej konferencji prasowej po rozmowach z szefem niemieckiego rządu. Pytany o szczegóły, jak zamierza to zrobić, Biden odmówił konkretnej odpowiedzi, jednak zadeklarował, że obiecuje, że to zrobi.

"Pomysł, że Nord Stream 2 może funkcjonować dalej, jeśli Rosja zdecyduje się na inwazję... to po prostu się nie stanie" - oświadczył prezydent.

Pytany o to samo Scholz nie odniósł się bezpośrednio do gazociągu, jednak zapewnił, że odpowiedź USA i Europy będzie absolutnie zjednoczona i obie strony podejmą te same kroki. Obaj liderzy oświadczyli, że ustalili pakiet sankcji, który pozwoli na szybką odpowiedź w razie rosyjskiej agresji.

"Te kroki będą takie same i będą bardzo ciężkie dla Rosji" - powiedział Scholz, dodając, że Rosja zrozumiała to przesłanie.

"Zgodziliśmy się, że jeśli dojdzie do agresji, nie może być powrotu do +business as usual+" - powiedział Biden. Oznajmił, że sankcje nałożone na Moskwę będą "najcięższymi, jakie kiedykolwiek nałożono".

Obaj wyrazili jednocześnie nadzieję, że Rosja zejdzie z drogi ku wojnie, co będzie najlepszym rozwiązaniem zarówno dla Zachodu, jak i samej Rosji. Biden powiedział, że jest przekonany, że deeskalacja nadal jest możliwa. Jednocześnie poradził obywatelom USA przebywającym na Ukrainie wyjazd z kraju.

Prezydent USA stanowczo podkreślał, że - wbrew kwestionowaniu przez prasę roli Niemiec jako solidnego sojusznika - nigdy nie miał wątpliwości na temat postawy Berlina, a Niemcy "absolutnie" są sojusznikiem, na którym można polegać.

Odnosząc się do odmowy Niemiec wysyłania uzbrojenia na Ukrainę, prezydent USA zaznaczył, że Niemcy są jednym z najważniejszych państw wspierających Ukrainę ekonomicznie.

Odnosząc się do pytania na temat uzależnienia Niemiec od rosyjskiego gazu, szef niemieckiego rządu oświadczył, że Niemcy zamierzają odejść od ropy i gazu do 2045 r., a dywersyfikacja źródeł energii jest kluczowa. Zarówno Biden, jak i Scholz potwierdzili też, że USA wesprą Europę dostawami gazu LNG w razie zakłóceń dostaw z Rosji.

Poniedziałkowa wizyta Scholza była jego pierwszą w USA od czasu objęcia funkcji szefa rządu w grudniu ub.r. Oprócz obecnego kryzysu wokół Ukrainy, liderzy poruszyli m.in. kwestię Chin, Bałkanów Zachodnich i pandemii Covid-19, a także niemieckiego przewodnictwa w grupie G7.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)