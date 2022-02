Węgierski premier spotkał się z Władimirem Putinem zaledwie kilka dni po podpisaniu przez szefową Komisji Ursulę von der Leyen wspólnej deklaracji z prezydentem USA Joem Bidenem w sprawie zacieśniania współpracy energetycznej. Biden i von der Leyen zadeklarowali chęć zwiększenia dostaw LNG do Europy z USA, co – jak podkreślili – ma przyczynić się do zwiększenia dywersyfikacji źródeł dostaw i w efekcie zmniejszenia ryzyka wstrząsów na rynku. Choć zwiększenie dostaw LNG – surowca traktowanego przez KE jako przejściowe źródło energii w drodze do neutralności klimatycznej – w niewielkim stopniu może przyczynić się do uniezależnienia od rosyjskich dostaw, to poszukiwanie współpracy za oceanem jest wyraźnym sygnałem dla krajów członkowskich. Wydaje się, że kolejnym, którego Orbán nie traktuje poważnie.