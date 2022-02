Kandydatka Partii Republikańskiej Valérie Pécresse dołączyła do wyścigu wyborczego stosunkowo późno. Jej poparcie od razu zaczęło plasować się na poziomie 16-17 proc., dzięki czemu prześcignęła skrajnie prawicowego Érica Zemmoura i dorównała Marine Le Pen. Obecnie francuskie media opisują ją jako największe zagrożenie dla prezydenta Emmanuela Macrona. Co było kluczem do tak szybkiego sukcesu?