Gdy spojrzy się na aneksję Krymu w 2014 r., to nie było koordynacji. A sięgając głębiej do 2008 r., Chiny były wręcz niezadowolone, że do wojny rosyjsko-gruzińskiej doszło w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Przez lata dwie strony wspierały się przy sprzedaży broni, współpracy w organizacjach międzynarodowych czy na polu gospodarczym. Ale nie wchodziły w „swoje strefy”, czy to w Europie, czy w Azji. Pekin i Moskwa działały niezależnie, czasem nawet dochodziło do starć interesów.