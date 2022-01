Jak podaje brytyjski MSZ - powołując się na dane wywiadu, ekipę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego mieliby zastąpić: dawniej związany z janukowyczowską Partią Regionów, Jewhen Murajew, były premier Mykoła Azarow, były szef banku centralnego i jeden z członków tzw. rodziny, czyli klanu oligarchicznego Wiktora Janukowycza - Serhij Arbuzow, były wiceszef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony oraz wieloletni oficer sowieckiego KGB a nastpnie SBU Wołodymyr Siwkowycz i były wpływowy wicepremier Andrij Klujew. Wszyscy wymienieni politycy budowali przed 2014 r. zespół, który został zmieciony ze sceny politycznej przez Majdan i Rewolucję Godności. Wszyscy są również znienawidzeni w separatystycznym Donbasie jako ci, którzy opuścili prorosyjską ludność i salwowali się ucieczką, zamiast budować „republiki ludowe”. Zarówno Murajew, jak i Azarow, Arbuzow, Siwkowycz oraz Klujew tuż po Majdanie byli zainteresowani przede wszystkim losem pieniędzy, które ukradli wraz z Janukowyczem, a nie udziałem w separatystycznej rebelii na wschodzie kraju. W miastach takich jak Gorłówka, Donieck, Ługańsk czy nawet Jenakijewe, w którym urodził się Janukowcz - są postrzegani jako łochy - frajerzy, którzy przegrali, a w krytycznym momencie porzucili swój lud. Jeśli Rosjanie z takich przywódców chcieliby budować „grupę inicjatywną” do objęcia władzy w Kijowie po inwazji, muszą się liczyć z tym, że ludność tego nie kupi. Chwilę po pojawieniu się Azarowa w gmachu rządu na Hruszewskiego, na położonym poniżej placu Europejskim powstaną barykady i zainstaluje się Majdan 2.0. Co więcej, ani Arbuzow, ani Azarow, ani tym bardziej Murajew czy Klujew nie dają Rosji gwarancji zachowania kursu prokremlowskiego. To przede wszystkim politycy prodolarowi, a nie reprezentujący jakąś ustaloną i przemyślaną opcję geopolityczną. Najpewniej prawdą jest - jak czytamy w komunikacje Foreign Office - że wszyscy utrzymują kontakty z wywiadem rosyjskim. Są w końcu na łasce państwa rosyjskiego. Niemniej jednak ich lojalność i wiarygodność wobec kogokolwiek są wątpliwe. Owszem, wymienione przez Brytyjczyków nazwiska budują pewien klucz - to ludzie do bólu pragmatyczni i posiadający zdolność do prowadzenie podwójnych, jeśli nie potrójnych gier. Arbuzow przed 2014 r. kreował się na racjonalnego znawcę polityki monetarnej i do pewnego momentu markował współpracę z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Azarow negocjował do ostatniej chwili z Unią Europejską umowę stowarzyszeniową, by ostatecznie na szczycie w Wilnie w 2013 r. odmówić jej podpisania. Klujew z kolei w okresie Majdanu uchodził za kanał komunikacji z Zachodem i potencjalnego nowego premiera, który po negocjowanym przez zachodnich dyplomatów kompromisie z Janukowyczem obejmie władzę i poprowadzi Ukrainę do wyborów. Murajew z kolei planował wystartować w wyborach prezydenckich w 2019 r. jako przedstawiciel Opozycyjnego Bloku (OB) - formacji, która powstała z masy upadłościowej po Partii Regionów. Ostatecznie przekazał poparcie Ołeksandrowi Wiłkułowi, wicepremierowi w latach 2012-2014 (czyli w okresie rządów Janukowycza), który zdobył oszałamiające 4,15 proc. głosów.