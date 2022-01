Saudyjski koncern plasuje się w czołówce najbardziej dochodowych przedsiębiorstw na świecie. W czasie pandemii stracił pozycję lidera na rzecz amerykańskiego giganta technologicznego Apple, ale z opublikowanych pod koniec października danych wynika, że już w III kw. 2021 r. ponownie wyprzedził Amerykanów. Jego zysk netto wzrósł do 30,4 mld dol. Był o 158 proc. większy niż rok wcześniej. Dochodowość to pochodna niskich kosztów. – Aramco produkuje ropę znacznie taniej niż ktokolwiek inny – pisała Ellen Wald, analityczka Atlantic Council. Do tego dochodzi kwestia rezerw surowca. Wynoszą one ok. 260 mld baryłek.