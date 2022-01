Wzburzony tłum siłą dostaje się na Kapitol. Starcia ze strażą, „człowiek-bizon”, ewakuacja wiceprezydenta, wtargnięcie do biura szefowej Izby Reprezentantów, pościgi z bronią po salach Kongresu. Strzały. 187 minut milczenia prezydenta. Chaos. Ofiary śmiertelne, ponad setka rannych policjantów. To wszystko nie było filmem, tak Stany Zjednoczone weszły w rok 2021.

Rok temu obrazy płynące ze stolicy USA cały świat obserwował z przerażeniem i niedowierzaniem. Największą traumę 6 stycznia przeżyli jednak oczywiście sami Amerykanie. Targnięto się na Kapitol, „świątynię demokracji”, symbol ich państwowości. W bezprecedensowym zamęcie zawiodły państwowe instytucje i procedury, które dla obywateli USA są zwykle powodem do dumy. Nikt nie zapewnił bezpieczeństwa. Ani Biały Dom, ani władze miejskie, ani wywiad, ani straż Kapitolu, ani Gwardia Narodowa, ani Pentagon, ani policja

W rok po szturmie Amerykanie są bardzo krytycznie nastawieni do panującego w ich kraju systemu. Ponad 80 proc. uważa, że „potrzeba zmian” lub „całkowitej reformy” – wynika z badań cytowanych przez „The Economist”. To wszystko przy postępującej polaryzacji społecznej: niemal dwie trzecie obywateli USA jest przekonanych, że ich polityczni przeciwnicy stanowią zagrożenie dla kraju. Spór dotyczy podstawowej dla demokracji sprawy – wyniku i uczciwości procesu wyborczego. 70 proc. republikanów jest przekonanych, że ostatnie prezydenckie wybory zostały sfałszowane. Około jednej trzeciej Amerykanów twierdzi, że Joe Biden nie wygrał uczciwie i nie powinien być prezydentem. Mimo że dowodów na powszechne oszustwa nie znaleziono.

Odpowiadając na potrzeby elektoratu, po wyborczej porażce republikanie skrzętnie zabrali się do lokalnych reform w procesie głosowania. W kilkunastu stanach wprowadzono zmiany, w większości przypadków polegające na zawężeniu możliwości oddania głosu. W Michigan i Pensylwanii – stanach kluczowych wyborczo – republikanie przekonani, że ostatnie wybory prezydenckie zostały sfałszowane, ubiegają się o pozycje, by zatwierdzać kolejne.

Dziś by wygrał

Republikańscy wyborcy są mocno przywiązani do swojego lidera, niezależnie od okoliczności. Dość wspomnieć, że co czwarty był przekonany, że do końca 2021 r. Trump zostanie przywrócony na najwyższy urząd w kraju. Były gospodarz Białego Domu nie mitologizuje szturmu na Kongres, ale umiejętnie gra tym wydarzeniem, wiedząc, że ponad połowa republikanów uważa, że atakujący bronili demokracji. 6 stycznia planuje zorganizować konferencję prasową w swoim resorcie w Mar-a-Lago. Ogłaszając wydarzenie, powtórzył, że wybory były oszustwem.