Progresywni wyborcy i eksperci są zgodni co do jednego. Lewicę – niegdyś potężną siłę we francuskiej polityce – może uratować tylko zjednoczenie. Sondaż przeprowadzony przez tygodnik „L’Obs” wykazał, że aż 86 proc. sympatyków lewicy chce, by w kwietniowych wyborach reprezentował ich wspólny kandydat. Aktywiści związani z kampanią „Ludowe prawybory” zebrali ponad 300 tys. podpisów pod apelem o organizację prawyborów na lewicy, które miałyby wyłonić jednego rywala dla prezydenta Emmanuela Macrona. Mają się one odbyć już w tym miesiącu. Liderzy kampanii negocjowali z większością partii wypracowanie wspólnej bazy 10 propozycji dotyczących sprawiedliwości społecznej i klimatycznej, w tym podwyżki podatków dla najbogatszych i zaprzestania stosowania pestycydów przed 2030 r.