Nowela przywróci limit dwóch kadencji prezydenckich, zniesiony przez Łukaszenkę w 2004 r. Kadencje będą liczone od zera, więc Łukaszenka mógłby jeszcze „wygrać” wybory w 2025 i 2030 r. W takim scenariuszu odszedłby o rok wcześniej niż Władimir Putin, któremu ubiegłoroczny manewr ze zmianą konstytucji pozwala rządzić do 2036 r. Jako były prezydent Łukaszenka miałby zapewniony dożywotni mandat senatora i immunitet. Następca musiałby się legitymować 20-letnim nieprzerwanym zamieszkiwaniem na Białorusi. Głową państwa nie mogłaby zostać osoba, która kiedykolwiek posiadała prawo pobytu na terenie innego państwa. Uniemożliwia to start dużej części zmuszanej do emigracji opozycji, osobom po studiach za granicą, a nawet najmłodszemu synowi Łukaszenki Mikałajowi, niekiedy przymierzanemu do roli następcy, który uczy się w Moskwie. Zakaz dotyczy też posiadaczy Karty Polaka („inny dokument obcego państwa uprawniający do ulg i innych przywilejów”). Wbrew obietnicom kompetencje prezydenta zostały ograniczone tylko kosmetycznie. Przykładem zastrzeżenie, że izba niższa będzie musiała zatwierdzić kandydata na premiera przed, a nie dopiero po jego powołaniu. Wzmocniono kontrolę sądu konstytucyjnego nad konstytucyjnością aktów niższego rzędu, co biorąc pod uwagę podporządkowanie sędziów też pozostanie symboliczne.