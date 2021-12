W Kijowie formowany jest sztab obrony terytorialnej, trwa pobór rezerwistów do brygady - poinformowała w poniedziałek administracja ukraińskiej stolicy. Należy przygotowywać się do wszystkich możliwych scenariuszy, w tym do najgorszego - oświadczył mer Witalij Kliczko.

Mer przeprowadził naradę na temat bezpieczeństwa i obrony terytorialnej miasta. Wzięli w niej udział przedstawiciele administracji, wydziału bezpieczeństwa miejskiego, brygady obrony terytorialnej, prokuratury, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych i policji - podają kijowskie władze w poniedziałkowym. W Kijowie formowany jest sztab obrony terytorialnej i trwają powołania rezerwistów. Na styczeń zaplanowano dowódczo-sztabowe ćwiczenia tych sił. "Wypowiedzi i groźby ze strony Rosji, nagromadzenie wojsk agresora na granicach naszego państwa powodują, że przygotowujemy się do różnych możliwych scenariuszy wydarzeń. Między innymi do najgorszego" - powiedział Kliczko. Jak dodał, Kijów powinien mieć dokładny plan działań w sytuacji krytycznej, opracowaną koordynację i działania wszystkich służb. Zaznaczył, że od bezpieczeństwa w stolicy w znacznym stopniu zależy stabilna sytuacja w całym kraju. Mer podkreślił, że szczególną uwagę należy poświęcić bezpieczeństwu obiektów infrastruktury krytycznej, których w Kijowie jest ponad pół tysiąca. (PAP) ndz/ tebe/