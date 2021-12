Chociaż administracja Bidena wciąż stoi na stanowisku, że umowa dyplomatyczna jest najlepszą metodą rozwiązania problemu, „The New York Times” donosił niedawno, że Biały Dom dokonał przeglądu możliwości wojskowych, które mógłby wykorzystać, by uniemożliwić Teheranowi zdobycie broni jądrowej. Wczoraj doradca ds. Bezpieczeństwa Narodowego Jake Sullivan udał się zresztą z wizytą do Izraela, gdzie o zagrożeniu nuklearnym będzie rozmawiać przez dwa dni z premierem Naftalim Bennettem i członkami jego rządu. – To dobra okazja, by usiąść twarzą w twarz i przedyskutować stan rozmów (nuklearnych – red.), ramy czasowe, w których pracujemy, i ponownie podkreślić, że nie mamy dużo czasu – zaznaczył. Podobnego zdania jest Unia Europejska. Mora przekonuje, że stronom zostało wyłącznie kilka tygodni na osiągnięcie porozumienia. Po ich upływie szanse na przywrócenie umowy przepadną.