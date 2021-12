Górą ze starcia – określanego nawet jako najważniejsze od czasu rywalizacji Salvadora Allendego i Pinocheta – wyszedł pochodzący z wietrznego Punta Arenas nad Cieśniną Magellana Boric. W niedzielnej drugiej turze uzyskał 55,87 proc. głosów (Kast 44,13 proc.). Do zwycięstwa młody polityk doszedł na fali demonstracji społecznych o lewicowym profilu, które wybuchły w 2019 r. w proteście przeciwko nieznacznemu podwyższeniu cen biletów za transport publiczny i doprowadziły do poważnych politycznych konsekwencji. Na ich skutek w Chile powołano Zgromadzenie Konstytucyjne, w którym w maju tego roku najwięcej głosów uzyskali kandydaci spoza głównych partii, w większości socjalistyczni, chłodno ustosunkowani do neoliberalizmu. W przyszłym roku Chilijczycy będą głosować w referendum nad projektem konstytucji wystosowanym przez nową instytucję. Przewiduje on, że kraj odejdzie od zasad leseferyzmu, a rząd będzie mocniej działał na rzecz ochrony klimatu i zapewni szerszą pomoc dla grup dotychczas marginalizowanych.

„Chile było miejscem narodzin neoliberalizmu, ale teraz będzie jego grobem!” – odważnie zapowiadał na wiecach Boric. To nawiązanie do czasów Pinocheta i jego Chicago Boys – grupy ekonomistów, którzy zaprowadzali w Chile liberalne reformy podczas rządów generała i po nich. Przekonując, że to wolny rynek najlepiej alokuje zasoby, jednoznacznie odrzucali keynesizm i etatyzm. Chilijczyków do dziś mocno dzieli ocena reform. Chociaż Milton Friedman nazwał je „chilijskim cudem”, to dla wielu w górzystym kraju nad Oceanem Spokojnym były one frustrujące.