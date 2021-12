O tym, że ma ona bezpośredni związek z działaniami w Afryce, przemawia fakt, że dziś sankcje zostaną nałożone również na władze Mali. W Bamako pełniącym obowiązki prezydenta jest architekt dwóch zamachów stanu, pułkownik Assimi Goïta. Ten wykształcony w elitarnych uczelniach wojskowych oficer - m.in. na École interarmes de Koulikoro i Prytanée militaire de Kati - do niedawna współpracował z Francją w prowadzeniu operacji anty dżihadystowskich i antyrebelianckich. Po przewrocie w sierpniu ubiegłego roku wziął jednak kurs na współpracę z Rosją. Kreml wszedł w nią za pośrednictwem wagnerowców, ale do września tego roku zaprzeczał, by był w jakikolwiek sposób obecny w Mali. Jesienią szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow przyznał w końcu, że grupa realizuje kontrakty w tym kraju. Dodał jednak, że to prywatna umowa i państwo rosyjskie nic do niej nie ma.